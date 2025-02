Strumentipolitici.it - Giustizia malata

Leggi su Strumentipolitici.it

Il sadico padre padroneLavava la moglie con la candeggina: Il tuo corpo deve essere purificato. La picchiava e la violentava. Non le permetteva di uscire, di vestirsi coi propri abiti, di avere documenti di identità, di avere un un lavoro e nemmeno un cellulare. Per giocare dava una pistola ai figli di 2 e 5 anni, facendoli anche sparare. Li picchiava con un bastone, obbligandoli a lavarsi con l’acqua fredda e a uscire senza giacca né scarpe persino d’inverno. Per queste atroci nefandezze il Tribunale di Roma lo ha condannato a cinque anni. Ho dovuto rileggere due volte la notizia. Credevo di aver capito male gli anni di condanna: soltanto cinque? È normale? Me lo chiedo in continuazione e ora lo chiedo anche a voi lettori: vi pare un pena congrua?Indignazione e fiaccolate: e poi?Sui media si stracciano le vesti per i femminicidi, si invoca il codice rosso, si organizzano fiaccolate, ma non un c’è politico che non scriva il suo comunicato pieno di indignazione.