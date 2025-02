Gossipnews.tv - Giulia De Lellis Si Sposa: Proposta di Matrimonio Esagerata!

Un gesto romantico senza precedenti durante il Festival di Sanremo fa impazzire il gossip. Ecco che cosa succederà!Il fermento attorno al Festival di Sanremo è alle stelle e questa volta i riflettori non sono puntati solo sulla musica. A far parlare è Tony Effe, ma non per i suoi soliti battibecchi con Fedez. Pare, infatti, che il rapper romano stia preparando qualcosa di davvero sorprendente: unadiDedurante la settimana sanremese.A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, che tramite il suo profilo Instagram ha svelato un retroscena davvero clamoroso. Secondo una fonte vicina all’influencer, un cantante avrebbe ordinato ben 4mila rose da consegnare alla sua compagna durante il Festival. I fiori, stando ai pettegolezzi, arriveranno direttamente nella stanza d’albergo della fortunata.