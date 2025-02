Anteprima24.it - Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Viviani: ammenda per il Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoNon ci sarà Mattianel prossimo impegno delsul campo della Juventus Next Gen. Il centrocampista giallorosso contro il Monopoli ha rimediato il quinto cartellino giallo che ha fatto scattare in maniera automatica undidi 900€ per il“per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, cinque petardi, senza conseguenze; per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo”. L'articolo, undiperper ilproviene da Anteprima24.