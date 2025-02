Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A, ufficiale: uno squalificato per Como Juve! Saranno due i turni di stop. Il motivo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24A, unoper: ufficiali i provvedimenti disciplinari dopo l’ultimo turnoIldellaA ha comunicato i provvedimenti disciplinari relativi all’ultima giornata di campionato. Fadera è stato fermato per duee salterà anchedi venerdì prossimo.COMUNICATO – «FADERA Alieu (): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 38° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive».Leggi suntusnews24.com