Giudice Sportivo, arrivano le decisioni! Due squalificati per Inter Fiorentina, un nerazzurro in diffida. I dettagli

di Redazionele! Dueper, unin. Isulle sanzioni in merito alle 23a giornataSono arrivate oggi ledelMastrandrea, in merito alla 23a giornata di Serie A. Pietro Comuzzo e Denzel Dumfries non potranno prendere parte alla sfida tradi lunedì 10 febbraio, visto i gialli pesanti ricevuti nell’ultimo turno di campionato. Tuttavia, entrambi saranno regolarmente disponibili giovedì 6 febbraio allo stadio Franchi, quando verrà ripresa la partita tra la Viola e i nerazzurri, sospesa lo scorso 1° dicembre.Sempre per quanto riguarda la squadra di Inzaghi, c’è da segnalare pure l’ingresso indi Alessandro Bastoni e e anche una multa da 1500 euro comminata allla società “per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco” durante il derby.