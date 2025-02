Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Van Aert: "Voglio indossare la maglia rosa"

Roma, 4 febbraio- Almeno a parole, la recente sconfitta nei Mondiali di ciclocross patita per mano dell'acerrimo rivale Mathieu Van Der Poel è stata assorbita senza grossi contraccolpi: Wout Vana Liévin ha accolto di buon grado l'argento maturato anche perché nel mirino c'è già la stagione su strada. Con tanto di 'fioretto' in vista in caso di clamodoppietta tradelle Fiandre e Parigi-Roubaix e pensieri inin vista deld'. Le dichiarazioni di VanLa chiacchierata del belga ai microfoni di Eurosport è partita proprio dall'ultimo appuntamento nel fango. "E' stato un peccato non essere riuscito a stare dietro a Van Der Poel fin dal primo. Avrei potuto mettergli un po' di pressione e invece così lui è riuscito a controllare bene la gara senza prendere rischi.