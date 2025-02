Mondouomo.it - Giro del mondo con San Valentino.

Leggi su Mondouomo.it

Tutti sanno che il 14 febbraio di ogni anno si festeggia San, una festa dedicata agli innamorati; ma forse non tutti sono a conoscenza che questa ricorrenza ha origini antiche e che negli anni si è trasformata per arrivare ai giorni attuali dove non è solo dedicata all’amore, ma anche agli affetti e all’amicizia. .