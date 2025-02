Biccy.it - Giovanni di Affari Tuoi sui social si chiama Gianfranco e la sua fidanzata ha partecipato un anno fa: la sua replica

Ieri sera addi Stefano De Martino ha giocato un ragazzo di nomein rappresentanza della Calabria che era arrivato lì pochi giorni prima. Un concorrente cotto a mangiato, insomma.“Nella vita faccio il personal trainer, ho uno studio personale e colgo l’occasione per salutare tutti i miei ragazzi che vengono da me. Mi occupo a 365 gradi di quello che riguarda il benessere della persona. Ho due sorelle più grandi e sono qua con mio padre, Antonio“. Questa è stata la presentazione diche, pacco dopo pacco, è arrivato alla fine con una scelta da prendere: accettare 40 mila euro offerti dal dottore o correre il rischio di vincerne solo 5 mila a discapito dei 75 mila rimasti. Col dubbio di averne 5 mila, il calabrese ha accettato l’offerta salvo poi scoprire di averne 75 mila dentro al suo pacco numero 6, cambiato in corso d’opera (ha iniziato col numero 10 che conteneva solo 1 euro).