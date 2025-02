Sport.quotidiano.net - Giovanili Pisa, la Primavera ancora senza vittorie, bene le Under 17 femminili

, 4 febbraio 2025 - Un fine settimana agrodolce per ledelSporting Club. La, impegnata in casa contro l’Avellino, non è riuscita a tornare al successo, fermandosi sull’1-1 e allungando a cinque la striscia di partite. Risultati negativi anche per le altre squadre maschili, con le formazioni17,16,15 e14 sconfitte nei rispettivi impegni di campionato. Un pareggio, invece, per gli13, che hanno impattato a reti bianche contro la Fiorentina. A tenere alto l’onore del vivaio nerazzurro ci hanno pensato le ragazze dell’17 femminile, che si sono imposte con un netto 7-2 sulla San Marino Academy.- Non riesce a ritrovare il successo lanerazzurra, che a Peccioli ha pareggiato 1-1 contro l’Avellino.