Giovani amministratori Una scuola europea per gli under 35

L’ex premier Paolo Gentiloni, e poi Gianni Letta, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, l’ex direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (e ora consigliera diplomatica di Ursula von der Leyen) Elisabetta Belloni e il cardinale Matteo Maria Zuppi saranno docenti di Akadémeia, ladi politiche europee per il governo del territorio rivolta a 50pubblici italiani ed europei35. I corsi, in programma in quattro fine settimana (28 febbraio e primo marzo; 14 e 15 marzo; 28 e 29 marzo; 11 e 12 aprile), si terranno in parte a Firenze, a Palazzo Borghese, e in parte online. Il fondatore è l’eurodeputato Pd Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, che ha presentato ieri l’iniziativa in conferenza stampa a Roma, insieme all’ex ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e a Gianni Letta, che fanno parte del comitato scientifico, e al sindaco di Napoli e presidente di Anci Gaetano Manfredi.