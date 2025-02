Quotidiano.net - Giornata nazionale prevenzione sprechi: come si comportano gli italiani

Roma, 4 febbraio 2025 - Il 5 febbraio torna ladidello spreco alimentare, giunta ormai alla 12esima edizione. È l’occasione in cui vengono rilasciati i dati dell’osservatorio Waste watcher, diretto dall’economista e fondatore di 'Last minute market' Andrea Segrè. I numeri di quest’anno svelano che, nel nostro Paese, ogni giorno buttiamo via 88,2 grammi di cibo, ovvero 617,9 grammi settimanali, per un costo pro capite di 130,71 euro: complessivamente, parliamo di 14,101 miliardi di euro sprecati nella filiera italiana del cibo. Tagliare glisi può "A cinque anni dal 2030 – spiega Andrea Segrè – è urgente verificare il cammino che ci separa dagli obiettivi dell’agenda delle Nazioni unite. In tema di spreco alimentare, sappiamo che in Italia bisogna arrivare, entro il 2030, a uno spreco pro capite di 368,7 grammi settimanali, ovvero la metà dei 737,4 grammi registrati 10 anni fa, al momento dell’adozione dell’Agenda 2030.