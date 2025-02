Quifinanza.it - Giornata Mondiale del Cancro, le abitudini sbagliate causano 4 tumori su 10

Prevenzione e terapia su misura. Con la persona che diventa l’unico reale punto di riferimento. Per giocare d’anticipo suied affrontarli al meglio. Perché ladelmette in luce come e quanto ci sia da fare. Il tema del ‘World Cancer Day’ è ‘United by Unique’. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini, pazienti e Istituzioni a considerare l’unicità di ogni persona colpita dal, garantendo una presa in carico che tenga conto degli aspetti emozionali, psicologici e sociali legati alla malattia.Più attenzione ai rischiSovrappeso e obesità. Ridotta attività fisica. Fumo. Consumo di alcolici. Quattrosu dieci dipendono da fattori di rischio modificabili, come quelli sopracitati. Ma ci vuole una risposta su misura per ognuno, sia nelle cure che nella prevenzione.