Lanazione.it - Giornata mondiale contro il cancro: terapie sempre più personalizzate. Marianna Palazzo e lo studio sui linfomi

Firenze, 4 febbraio 2025 – C’è anche una laureata a Firenze tra i 3 giovani promettenti oncologi vincitori delle borse del programma di Fellowship post-dottorato 'Gianni Bonadonna’ 2024, promosso dalla Fondazione Gianni Bonadonna, con il Gruppo Prada come supporting partner, e la scuola europea di oncologia. Determinazione e obiettivi chiari Determinazione, talento e un obiettivo chiaro: migliorare la lotta alattraversopiùe su misura per i pazienti. Con questo spirito,, Luca Boscolo Bielo e Federica Pecci si preparano a partire per un anno all'estero nei maggiori istituti oncologici internazionali dove porteranno avanti progetti di ricerca innovativi, perché proprio la ricerca è «il motore che muove tutto». Collaborazione internazionale per un progresso decisivo L'annuncio dei tre vincitori è arrivato oggi, in occasione dellail