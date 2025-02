Anteprima24.it - Giornata Mondiale contro il Cancro, Iannace: “L’unica salvezza è la prevenzione”.

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiOggi 4 febbraio si celebra lail, World Cancer Day, promossa dalla UICC – Union for International Cancerl – e sostenuta dall’Organizzazionedella Sanità (OMS) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul, incoraggiarne lae mobilitare l’azione per affrontare questo importante tema di salute. Ad intervenire è il dott. Carlo, primario della Breast Unit di senologia dell’ospedale Moscati di Avellino, nonché simbolo della, impegnato ogni giorno a fare visite gratuite. “Ilnon è più una malattia che colpisce solo le persone in età avanzata. Purtroppo – dichiara– vediamo sempre più casi anche tra giovani. Per questo,arma che abbiamo è la: visite regolari, screening e maggiore consapevolezza possono fare la differenza tra una diagnosi precoce e una situazione più complessa da affrontare.