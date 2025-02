Giornata mondiale contro il Cancro anestesisti | Garantire a tutti diritto cura dolore oncologico

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), in occasione dellail2025, che si celebra oggi, 4 febbraio – promossa dalla Uicc, Union for International Cancerl e sostenuta dall’Organizzazionedella sanità (Oms) per sensibilizzare l'opinione pubblica sul– ribadisce il suo impegno .