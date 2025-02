Anteprima24.it - Giornata informativa sugli ITS Accademy, opportunità di istruzione specialistica post diploma

Tempo di lettura: 4 minutiUna folta presenza di giovaniti dai 18 ai 34 anni ha preso parte allaITS Academy promossa da Confindustria Benevento e organizzata in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Sant’Agata de’ Goti, presso l’azienda COSMIND a Limatola.Gli ITS, Istituti Tecnologici Superiori, offrono una formazione gratuita ad alta specializzazione tecnologica della durata di due anni rivolta a ragazzi dai 18 ai 34 anni che abbiano conseguito undi scuola superiore. Ciò che li caratterizza è la forte presenza delle imprese già dalla fase di aula e un approccio molto operativo nei metodi di apprendimento.Per il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito è prioritario stare vicino ai giovani affinchè affrontino in maniera consapevole il percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro.