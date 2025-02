Lettera43.it - Giornata dei viaggi dell’uomo nello spazio, perché si celebra il 12 aprile

Il 12rappresenta una data di grande importanza per l’umanità, commemorando un evento che ha segnato l’inizio dell’era spaziale e della conquista delloda parte. È infatti in questo giorno, nel 1961, che il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin realizzò il primo volo umano, un’impresa che aprì la strada all’esplorazione spaziale e a nuove prospettive per il progresso scientifico e tecnologico di tutta l’umanità. Lainternazionale del volo spaziale umano, che siproprio il 12per commemorare questa data storica, invita il mondo intero a guardare al cielo, ricordando che il futuro dell’umanità è strettamente legato alla continua ricerca scientifica e alla collaborazione internazionale.Il primoo umanoYuri Gagarin (Getty).