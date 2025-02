Anteprima24.it - Giornata contro il cancro, Santangelo: “Screening fondamentali per prevenire l’insorgenza di patologie tumorali”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Prevenzione: deve essere questa la stella polare per noi tutti se vogliamodi. Nellamondialeilè giusto rivolgere l’invito a tutte le famiglie a sottoporsi alli periodici per consentire diagnosi precoci che rappresentano la strada principale per sconfiggere i tumori. L’Asl di Caserta, con il direttore generale Amedeo Blasotti, sta promuovendo una campagna diitineranti completamente gratuiti che rappresentano uno strumento preziosissimo che dobbiamo avere la maturità, ma anche la furbizia di sfruttare. Percome il tumore al seno la diagnosi precoce risulta decisiva per sconfiggere il male. A tal riguardo vanno i complimenti al nostro capogruppo Tommaso Pellegrino, brillante medico, per l’azione che quotidianamente svolge nell’attività di prevenzione sia sul piano professionale che istituzionale”.