Bergamonews.it - Giornata contro il cancro, Lucia De Ponti: “Sosteniamo tutti la ricerca”

Leggi su Bergamonews.it

Il 4 febbraio è lamondialeil. Ogni anno questa ricorrenza pone l’attenzione e invita a riflettere sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dellascientifica.Abbiamo intervistatoDe, presidente della Lega italiana per la lottai tumori – Lilt Bergamo, chiedendole di illustrarci i molteplici significati di questa data.Qual è il senso dellamondialeil?Questa ricorrenza ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione della popolazione sulle patologie oncologiche. È importante parlarne per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, perché una percentuale molto alta di queste malattie può essere prevenuta adottando corretti stili di vita. Nel caso in cui ilsi sviluppi, invece, è fondamentale la diagnosi precoce, che costituisce un altro cardine posto in evidenza in questa