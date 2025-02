Giornata contro il cancro Kate Middleton fotografata dal piccolo Louis

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In piedi su un tronco, a braccia aperte, lo sguardo dritto verso l'obiettivo. Cosìappare, sorridente e gioiosa, nel nuovo ritratto fotografico condiviso in occasione del World Cancer Day, lamondialeil. E un messaggio a corredo: ''Non dimenticate di nutrire tutto ciò che sta oltre la malattia''. A .