Giornata cancro, obesità fra i rischi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.35 Uno stile di vita corretto rappresenta un antidoto a diversi tipi di tumore,ma è un dato ancora troppo ignorato,secondo l'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica". Un esempio, l': in Italia ci sono 4 milioni di obesi (il 10% degli adulti) e sono 12 i tipi dilegati all'eccesso di peso. Nei dati diffusi per lamondiale contro ildall'Aiom, sono 390.100 le nuove diagnosi di tumore nel 2024. Quasi il 60% degli adulti consuma alcol, il 33% è in sovrappeso, il 10% obeso,il 28% sedentario, il 24% fuma.