Giorgia Palmas il primo incontro con il marito Filippo Magnini | Una scena da film

ha sposato ilnel 2021: la coppia l’anno precedente aveva allargato la famiglia con l’arrivo di Mia.sulLa showgirl sarà tra gli ospiti della seconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda oggi a partire dalle 14 su Raiuno. Dopo la fine della storia con Vittorio Brumotti, Gioriaritrovava la felicità al fianco di, single da circa un anno dopo la conclusione della storia con Federica Pellegrini. I due si conoscono a Milano durante una festa organizzata da amici in comune. Sulle pagine di Donna Moderna l’ex velina aveva raccontato: “Non era unprogrammato ma sapevo cheaveva espresso il desiderio di conoscermi. Quando l’ho visto il miopensiero è stato: ‘Wow, che bello!”Quando si ha la possibilità di incontrare l’amore della propria vita si pensa spesso come sia possibile capirlo anche da qualche piccolo segnale, situazione che ha effettivamente vissuto anche la