Metropolitanmagazine.it - Giorgia Palmas, ecco chi sono tutti gli ex famosi: da Davide Bombardini a Vittorio Brumotti

Nel passato diciex volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, con i quali ha infiammato le pagine dei giornali gossip., chigli exOggi vedremo la showgirl tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14 su Raiuno. Durante la partecipazione a Striscia La Notizia nel ruolo di velina al fianco di Elena Barolo, lainizia una relazione con il calciatore. I due vivono una storia d’amore importante sugellata dall’arrivo di Sofia nata nel 2008. Tre anni dopovinceva L’Isola Dei: in quell’occasione, l’ex centrocampista appariva al fianco della fidanzata per l’ultima volta poiché poco tempo dopo arrivava la fine della loro relazione. Nonmai state rese note le ragioni per le quali la coppia ha deciso di separarsi ma potrebbe essere riconducibile al flirt nato con, durante le riprese di Paperissima Sprint.