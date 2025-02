Oasport.it - Giorgia Collomb fenomenale ai Mondiali: “Autentica battaglia, grande lavoro di squadra”

ha fatto il proprio esordio aidi sci alpino e ha immediatamente conquistato la medaglia d’oro. L’azzurra ha trionfato insieme ai propri compagni nel parallelo a squadre che ha aperto la rassegna iridata a Saalbach (Austria), salendo sul gradino più alto del podio da grandissima protagonista e facendo festa ad appena 18 anni e 110 giorni (mai nessuna italiana si era messa al collo una medaglia iridata così giovane).La nostra portacolori ha aperto le danze senza problemi contro l’ucraina Kateryna Shepilenko, poi ha ceduto per quattro centesimi contro la francese Marie Lamure prima di scatenarsi al cospetto di due autentiche fuoriclasse: in semifinale ha rifilato un distacco di addirittura 59 centesimi alla svedese Sara Hector, nell’atto conclusivo ha travolto per 60 centesimi la svizzera Wendy Holdener e così lanciato il Bel Paese verso l’apoteosi in un evento dove gli azzurri non erano tra i favoriti della vigilia.