Cataniatoday.it - Gioca 40 centesimi, ne vince 20mila: maxi vincita per una catanese

Parte con il botto il mese di febbraio per unatrice della provincia di Catania grazie a Cinco, il gioco di tombola.it che unisce il bingo e le carte francesi creato in esclusiva da tombola.it per tutti gli iscritti al sito. Questa volta la vincitrice è una 44enne della provincia di Catania.