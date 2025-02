Terzotemponapoli.com - Gilardino: “Pronto a ripartire”

: “”“con il Genoa la luce in fondo al tunnel era vicina, ma non piacevo a qualche dirigente»Albertodopo l’esonero con il Genoa e intanto si racconta a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.PRIMO MESE SENZA CALCIO – “Ho avuto modo e tempo di metabolizzare e di dedicarmi nel primo mese a mia moglie e le mie tre figlie. Il lavoro di allenatore ti preclude tanto nella vita privata. Gli ultimi due anni e mezzo sono stati una continua full immersion. Andavo al campo alle 7 dimattina o lo lasciavo alle 20 di sera: con il mio staff abbiamo dato tutto, lavorando minuziosamente su ogni particolare per tirare fuori il meglio dalla squadra. Durante una stagione i tecnici ogni tanto diventano un po’ orsi, l’umore della settimana cambia in base ai risultati: gioie e delusioni, tensioni e problemi.