Ilrestodelcarlino.it - Giacomo Poretti stasera all’Abbado: "Siamo nel mezzo di un cataclisma"

sarà presente oggi alle 20.30 – con replica domani alla stessa ora – al teatro comunale ’Claudio Abbado’ come protagonista della commedia satirica ’Condominio non amour’. So che le piace definirsi scrittore e umorista. "Sì, ovviamente sono anche altro, ma è una definizione che non è lontana dalla realtà". In ‘Condominio mon amour’ torna in scena con Daniela Cristofori, sua moglie. Quanta autobiografia c’è nello spettacolo? "Zero. Sono due personaggi di invenzione che rappresentano alcuni aspetti del mondo moderno. Uno dei due personaggi è un custode e l’altro è un manager che viene a comunicare il licenziamento al primo. La modernità richiede evoluzione e le ‘human researches’ non sono più necessarie". Il condominio è una metafora? "Sì, abbiamo scelto a caso un mestiere che è a rischio di scomparire.