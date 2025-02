Strumentipolitici.it - Germania, ventenne condannato pianificava attentati

Leggi su Strumentipolitici.it

Chiuso il processo a carico di untedesco accusato di pianificarecon matrice politica e di violare la legge sulle armi. Il giovane è statoa tre anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Limburg, in Assia. Dopo diciassette sedute del processo, il giudice ha raccolto elementi sufficienti per esprimere la condanna. Per il Tribunale:“L’imputato possiede una fondata impostazione antisemita e razzista.il rovesciamento dell’ordinamento democratico nella Repubblica federale, anche tramite il ricorso a violenza contro la polizia.L’obiettivo del giovane sarebbe stato quello di costruire una società sul fondamento nazionalsocialista. L’imputato aveva avviato la costruzione di vere e proprie armi tramite l’utilizzo di stampati 3D e modificando pistole a gas perché potessero sparare anche proiettili.