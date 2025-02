Generali acquisisce il palazzo Carciotti di Trieste per 132 milioni di euro

Quotidiano.net - Generali acquisisce il palazzo Carciotti di Trieste per 13,2 milioni di euro

Da oggi lo storicodiè di proprietà di. Il passaggio dell'immobile, dal Comune di, dopo gli atti burocratici necessari, è stato sancito anche con una cerimonia in Municipio, cui hanno partecipato il sindaco, Roberto Dipiazza, l'assessore comunale ai Lavori pubblici Elisa Lodi, il direttore del servizio immobiliare del Comune diLucia Tomasi e per leil procuratore speciale Fabiana Zanchi. "E' un momento di grande emozione - ha sottolineato Dipiazza - e sono felicissimo di sapere che questo immobile così importante va a". Quanto al futuro del grande edificio, affacciato sulle rive cittadine e sul Canal Grande "inizia ora la fase dei progetti - ha detto Zanchi - al momento non possiamo dire altro, ma comunicheremo le prossime fasi più avanti".