Gaza: avviati i colloqui per la seconda fase della tregua tra Israele e Hamas

I negoziati per ladell’accordo per il cessate il fuoco tranella Striscia disono cominciati. L’annuncio arriva su Telegram da parte del portavoce del gruppo terroristico palestinese, Abdul Latif al-Qanou, che al contempo ha accusato Tel Aviv di “eludere e ritardare” l’attuazione dell’intesa sulla questione degli aiuti umanitari al territorio costiero.“Sono iniziati iper la”, si legge nella nota firmata dal portavoce di, che segue di poche ore l’annuncio lanciato da Washington da parte del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui “alla finesettimana” Tel Aviv invierà una squadra di negoziatori a Doha, capitale del Qatar, proprio per partecipare alle trattative. Il gruppo terroristico palestinese ha comunque presentato una serie di rimostranze riguardanti la presunta violazione degli accordi da parte diin tema di per gli sfollati, forniture di aiuti umanitari e sforzi per la ricostruzione.