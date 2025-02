Anteprima24.it - Gasparri: “L’arresto di Salvati conferma la bontà delle politiche sui migranti”

Tempo di lettura: 2 minuti“Apprendo che il tesoriere del Pd in Campania, Nicola, è stato arrestato con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I presunti difensori dei diritti umanitari, uno dopo l’altro, vengono smascherati dalla realtà dei fatti. Dal Parlamento alla Campania, pensano di poter ingannare i cittadini promettendo porte aperte a tutti e integrazione facile. In realtà, il far west dei flussi migratori non fa che ingrassare i portafogli di trafficanti e criminali, anche in Italia. De Luca, intento a tenersi stretta la poltrona, Schlein e compagnia, non sapevano nulla di tale Nicola, che agiva illegalmente per tornaconto personale?”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio