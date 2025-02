Lapresse.it - Gas, ok al decreto per anticipare lo stoccaggio e evitare speculazioni

Via libera alche anticipa le aste per lodel gas. Il provvedimento è stato firmato dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L’obiettivo è schivare possibilie abbassare i prezzi per cittadini e imprese.“Tale misura – spiega Pichetto – consentirà diaggravi che potrebbero verificarsi a causa delle tensioni geopolitiche e delle possibili. Un atto concreto per l’abbassamento del prezzo del gas destinato a cittadini e imprese“.In particolare – si fa presente – “si intendel’allocazione di parte della capacità diper facilitare il riempimento delle riserve nella successiva campagna di iniezione”. Per l’anno contrattuale, che va dal primo aprile 2025 al 31 marzo 2026, viene messa a disposizione una quota fino a 5.