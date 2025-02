Anteprima24.it - Gas e luce, bollette “pazze” dalla compagnie on line

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“L’incubo, o meglio dire il dramma reale, in questi giorni di molte famiglie che si sono rivolte a noi della Federconsumatori” – così esordisce nella nota di Federconsumatori Avellino il presidente Michele Casarano. “In sostanza questi Utenti e consumatori avendo aderito ad offerte, il più delle volte tramite internet o call center asconosciute o meno famose, si sono ritrovate coinvolte a improvvisi abbassamenti di tensione di corrente elettrica o distacchi improvvisi di forniture del gas senza alcun preavviso.La è chiara su questo argomento definendo l’obbligatorietà della preventiva comunicazione per iscritto all’utente sottoscrittore del contratto, ma nonostante questo obbligo di legge queste società di servizi a basso costo non la rispettano. A tal proposito come Presidente Federconsumatori Avellino Casarano dà alcuni consigli a tutti gli utenti e che sono i seguenti:1.