Juventusnews24.com - Garofani Juventus Next Gen, ufficiale il ritorno del portiere in bianconero. Il comunicato del club e tutti i dettagli

di RedazioneNews24Gen,ilalla Juve del: ildella società eCome anticipato sunews24, Giovannirientra dal prestito al Monopoli. Di seguito l’annunciodella Juve sul– «Si conclude l’esperienza in prestito al Monopoli per Giovanni, che torna allaGen dopo avere trascorso i primi sei mesi della stagione con la squadra pugliese.classe 2002, Giovanni è arrivato a Torino nel 2018 ed è cresciuto nelle Giovanili bianconere, con cui ha giocato sia in Under 17 che con la Primavera, prima di approdare allaGen con la quale ha esordito il 15 settembre 2021 contro la FeralpiSalò in Coppa Italia Serie C.Più volte convocato anche in Prima Squadra – senza mai esordire –,è stato costretto a fermarsi causa infortunio nel settembre 2023, dopo avere preso parte alla prima gara di campionato dellaGen della stagione 2023/2024, in trasferta contro il Pescara.