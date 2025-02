Movieplayer.it - Garda Cinema: annunciate le date del nuovo festival ospitato sulle rive del lago

Leggi su Movieplayer.it

Una nuova manifestazionetografica in arrivodeldi, ecco i primi dettagli sue organizzazione dell'evento. Ilditeatro di una nuova manifestazione dedicata alla Settima Arte: nasceFilmdiretto dal giornalista e criticotografico Franco Dassisti. Organizzato dall'associazione Decima Musa,si terrà dall'11 al 15 giugno 2025. Cinque giorni di proiezioni, incontri con gli autori e i protagonisti delitaliano in un paesaggio dal fascino unico. Oltre agli incontri e alle proiezioni evento, ad animare la parte competitiva delsarà il Concorso Internazionale Cortometraggi, che vedrà competere le opere suddivise in due sezioni, film di finzione e documentari. I vincitori riceveranno un premio in denaro; .