Galluzzo, quando Papa Paolo VI si fermò in strada e il quartiere festeggiò

Firenze, 4 febbraio 2025 - “Era il dicembre del 1966, e quella sera tutto ilera inad aspettareVI.arrivò, alle 2 di notte, ci fu una grande gioia e le campane suonarono a festa. Dopo la tragedia dell’alluvione, eravamo finalmente rinati”. A dirlo è Michele Nesi, governatore della Misericordia di, che fa parte del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine e opera nei territori di Firenze, Scandicci, Tavarnuzze, Impruneta e San Casciano. “La visita delfu per noi il simbolo della rinascita - racconta Nesi - ce l’avevamo fatta, anche grazie all’intervento della Misericordia, che era stata la casa di tutti nel momento del bisogno. Infatti, l’alluvione del 1966 fu per noi un momento di difficoltà: anche il nostrofinì sott’acqua, e Firenze non poteva aiutarci.