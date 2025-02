Lettera43.it - Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi: si sono sposati nel 2018

Amore e lavoro., polistrumentista ma soprattutto bassista nella band della cantante romana, condividono dal 2008 non solo il palcoscenico ma anche la vita privata. Dopo un fidanzamento di 10 anni, i dueconvolati a nozze il 20 lugliocon una cerimonia celebrata nel cuore di Roma, loro città natale, presso la Basilica di San Lorenzo in Lucina. La coppia non ha ancora avuto figli. È certo che il musicista accompagnerà la moglie anche al Teatro Ariston, dove è attesa per l’ottava volta in carriera e dove cercherà a migliorare il terzo posto del 2012 ottenuto consolo parole. Interpreterà il brano Se t’innamori muori, scritto per lei da Mahmood e Blanco.Chi è, musicista edidalin uno scatto sui social (Instagram).