Gabetti Lab, al via il progetto per la riqualificazione energetica degli immobili

Nuova operazione nell’ambito della partnership tra Recrowd – la piattaforma di lending crowdfundingare leader, in Italia, per raccolta e quota di mercato – eLab – società del Gruppoattiva nellae gestioneare – per la ristrutturazione edi palazzine e piccoli condomini su tutto il territorio nazionale.Dopo i risultati estremamente positivi raggiunti dalLab 8 – la cui campagna, avviata il 30 gennaio scorso, si è conclusa dopo pochi minuti dall’apertura con una raccolta complessiva che ha superato il target previsto, fissato a €3 milioni – sarà avviata oggi, martedì 4 febbraio 2025, la nuova iniziativaLab 9.Promosso da REcrea – società controllata al 100% daLab e specializzata nellae valorizzazione del patrimonio edilizio italiano – ilLab 9 è dedicato alla ristrutturazione ein classe A-B di 2 palazzine – del valore complessivo di circa 7,5 milioni – situate nei comuni di Portogruaro (VE) e Pordenone.