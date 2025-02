Sport.quotidiano.net - Futsal. Potenza Picena ko,. Recanati ribaltata

Sconfitte casalinghe e pure un po’ beffarde per le nostre formazioni nei campionati di calcio a5 di serie A2 e B. Nella maggiore delle due categorie la Kappabiè stata infilzata 1-2 dal Russi. Dopo lo 0-0 del primo tempo la gara ha visto i romagnoli passare in vantaggio, poi i potentini hanno pareggiato con Belleggia. Gli avversari sono riusciti a rimettere il naso avanti quando mancavano appena 18 secondi. In serie B sconfitta 4-6 pernello scontro diretto contro Lisciani Teramo. Una gara pazza perché gli abruzzesi si erano portati sullo 0-3, ma a quel punto i giallorossi hanno ribaltato la situazione fino al 4-3. Poi l’ennesimo capovolgimento e l’allungo finale da parte degli ospiti. Blitz e sorpasso in classifica, conche scivola in zona playout in una classifica cortissima: 10 squadre in 9 punti.