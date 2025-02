Ilrestodelcarlino.it - Furto da ‘Scampo’. Ladro ripreso in azione con i dipendenti sul retro

Ennesimoai danni di un’attività del centro storico di Bologna. Ad essere preso di mira, da un, nella giornata di domenica, è stato il ristorante di pesce Scampo, in via Galliera. A mostrare quanto avvenuto, tramite le riprese delle videocamere di sorveglianza, sono stati i titolari sui social network: "I fatti sono avvenuti alle 23,10 di domenica. Il locale era in chiusura. Come si evince dai video un ladruncolo di quartiere si aggira in strada cercando qualcosa da rubare". Dai video pubblicati, infatti, si nota un soggetto che si guarda intorno furtivamente su via Galliera e osserva le vetrine del ristorante. Vedendo, forse, che il locale è vuoto, ma con le luci accese, nonostante il rischio di essere sorpreso a rubare, il soggetto entra dalla porta principale di Scampo. A quel punto, con il viso "in parte chiazzato di sangue", come dicono ancora i titolari, e senza perdere tempo, il medesimo soggetto si avvicina al bancone, dà un’occhiata a cosa poter rubare e arraffa il tablet in uso al ristorante per, poi, nasconderselo dentro un giubbotto che porta addosso.