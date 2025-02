Ilgiorno.it - Furti, spaccate e vandalismi: "Più divise sul territorio per garantire sicurezza"

Leggi su Ilgiorno.it

Si cerca di spegnere l’allarme, che negli ultimi giorni è esploso a Paderno Dugnano. Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, due esercizi commerciali in via Gramsci e via Rotondi sono stati presi di mira da malviventi con due. L’intervento dei carabinieri ha permesso l’arresto del responsabile direttamente all’interno dell’ultimo negozio. Poche notti prima, a Calderara, è stato fatto esplodere il bancomat del Banco di Carate e le indagini sono ancora in corso per cercare di individuare i responsabili. "e microcriminalità generano in, ma la situazione non è fuori controllo. Nel 2024 la polizia locale ha rafforzato il coordinamento con le altre forze dell’ordine, ottenendo risultati concreti", ha spiegato la sindaca Anna Varisco. Durante lo scorso anno 99 persone sono state denunciate dai ghisa all’autorità giudiziaria, con un aumento del 10% rispetto al 2023, sono stati effettuati 15 sequestri di sostanze stupefacenti, individuati 14 reati legati all’immigrazione irregolare e due casi di ricettazione, oltre a 14 persone accompagnate in Questura e un daspo urbano.