Ilrestodelcarlino.it - Furti, banda con le chiavi georgiane presa a Bologna: “Hanno svaligiato cinque case”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 febbraio 2025 – La Polizia diha preso tre uomini (tutti di origine georgiana) accusate di fare parte di unaspecializzata innelle: gli uomini sono stati sottoposti al fermo di polizia giudiziaria. Secondo le indagini, i tre sono responsabili di benavvenuti nelle scorse settimane, tutti in zona Murri. Le indagini della squadra Mobilepermesso di ricostruire il modus operandi della, che utilizzava le cosiddette '' – trovate durante le varie perquisizioni – per aprire le serrature senza forzarle. Individuato il loro covo. I dettagli verranno forniti oggi in sede di conferenza stampa alle 10.30 in Questura a. Notizia in aggiornamento