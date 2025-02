Ilgiorno.it - “Fuori la voce!” per crescere sani. Giovani a scuola di rap e autodifesa

Frequenteranno un laboratorio di rap, nel quale scriveranno e incideranno brani originali, per darealle loro esperienze e al loro sentire. Ma potranno partecipare anche a corsi di, basati sul judo o su una particolare forma di wrestling che insegna tecniche per portare a terra l’avversario e costringerlo alla resa. Nel frattempo un’équipe di educatori si muoverà per le strade del territorio per cercare di intercettare le compagnie di ragazzi direttamente là dove si ritrovano. Sono le nuove iniziative messe in campo dal progetto “la! Educazione, esperienze e training per e con i”, che punta a coinvolgere i ragazzi dai 15 ai 34 anni offrendo loro attività che possano aiutarli asia nei rapporti sociali che sotto l’aspetto professionale. Sostenuto da un finanziamento di 92.