361magazine.com - Fuori dal coro, le anticipazioni di mercoledì 5 febbraio

Leggi su 361magazine.com

dal, lediUn’inchiesta sulla mafia nigeriana, che pare essere sempre più radicata in Italia, sarà al centro dell’appuntamento di domani,, con “dal”, condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro.Nel corso della serata, un approfondimento sulle condizioni della zona delle ex caserme militari di Bologna che, abbandonata da decenni e lasciata al degrado, sembra essere diventata un luogo di ritrovo per spacciatori.Una pagina, inoltre, sul tema degli abusi sessuali nella diocesi di Bolzano con il commento di uno dei sacerdoti coinvolti che, a distanza di anni, continua a esercitare.E infine, il racconto di Sandro Mugnai, l’artigiano che, il 5 gennaio 2023, sparò e uccise il suo vicino dopo che quest’ultimo tentò di demolire con una ruspa la sua abitazione mettendo in pericolo la famiglia riunita in casa.