Fuga da Santorini nuovo terremoto di 54 | in 9mila lasciano l’isola

Roma, 4 febbraio 2025 – L’ennesima scossa ha fatto scappare daaltre tremila persone. Sale così a circail numero di residenti e turisti che nelle ultime 48 ore hanno lasciato l'isola greca, interessata, come la vicina Amorgos da uno sciame sismico di oltre 200 scosse. Secondo l'Istituto geodinamico dell'Osservatorio di Atene, un sisma di magnitudo 4,9 è stato registrato stamattina nel Mar Egeo a 31 chilometri da. Circa tre ore dopo un secondo, di magnitudo 4,7, si è registrato nella stessa zona, circa 19 chilometri a sud est di un'altra isola turistica delle Cicladi, quella di Amorgos. I sismologi hanno registrato anche scosse di minore intensità, confermando un'attività che si è intensificata da sabato. TOPSHOT - People embark a ferry at the port on the Greek Island ofon February 3, 2025, to leave in the wake of recurring earthquakes.