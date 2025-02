Tpi.it - FS, trovati reperti archeologici durante i lavori per la nuova linea AV/AC Napoli-Bari

Nel corso deiper la realizzazione dellaAV/AC, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha rinvenuto alcuni importanti, tra cui un villaggio dell’età del Rame in località Gaudello, un tratto di basolato dell’antica via Appia nel comune di Maddaloni e un santuario di epoca ellenistico-romana, ricco di materiale votivo, a Ponte.I ritrovamenti sono stati presentati oggi, martedì 4 febbraio, alla stazione diAfragola. Si tratta della prima tappa di un percorso che proseguirà sul territorio nazionale, con l’obiettivo di mostrare come i cantieri delle grandi opere infrastrutturali ferroviarie possano trasformarsi in una finestra sul passato, unendo progresso e radici storiche.Erano presenti alla presentazione il responsabile Ambiente e Territorio di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) Mariano Di Maio, il responsabile Ambiente, Architettura e Territorio di Italferr Massimo Comedini, il soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di, nonché dirigente delegato per la Soprintendenza Abap per le province di Caserta e Benevento, Mariano Nuzzo e la presidente Archeolog (ente del Terzo settore) Ilaria Maggiorotti.