Frutta pane e verdure | tutto il cibo che sprechiamo vale 130 euro a testa ogni anno

Di Osservatorio Waste Watcher InternationalItaliani più spreconi, ma anche un po’ più poveri: meno attenti nella gestione dela casa, ma preoccupati per la possibilità di accedere alsano e sostenibile: è una fotografia che sottolinea la crescente povertà alimentare del Paese, quella del Rapporto Il caso Italia 2025 consegnato dall’Osservatorio Waste Watcher International alle soglie della 12^ Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, il 5 febbraio 2025. E che dimostra come le buone pratiche con cui avevamo familiarizzato nelle stagioni pandemiche siano oggi un po’ in disuso: sale infatti l’asticella dello spreco alimentare domestico, gettiamogiorno 88,2 grammi diovvero 617,9 grammi settimanali, con qualche novità alladella “hit” nefasta dello spreco: con lafresca (24,3 grammi settimanali) guida la classifica il(21,2 grammi), scavalcando le(20,5 grammi), l’insalata (19,4 grammi) e le cipolle, aglio e tuberi (17,4 grammi), spesso disponibili in confezioni sovradimensionate al fabbisogno.