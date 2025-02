Laspunta.it - Frosinone, rissa allo Scalo nonostante la zona rossa. Coinvolte circa 30 persone.

Unatra sbandati, si è scatenata, ieri. L’episodio si è verificato nei pressi della Parrocchia della Sacra Famiglia. Non sono state chiarite ancora le dinamiche che hanno portato una trentina di, per lo più extracomunitari e stranieri, ad azzuffarsi davanti al sagrato della Sacra Famiglia.E’ possibile però che siano stati futili motivi ad ingenerare lache ha terrorizzato gli abitanti del quartiere.Va avanti così da mesi, e i controlli della Polizia di Stato voluti dal Prefetto Liguori, quale deterrente pare non abbiano avuto effetto su questa orda di sbandati che imperversa.Un’altra ipotesi al vaglio degli agenti della Questura, potrebbe essere unatra bande rivali per il controllo dellascoppiare dellasul posto si sono recati i mezzi della Polizia, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri.