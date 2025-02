Laspunta.it - Frosinone, picco di smog, arriva il blocco del traffico da oggi fino al 6 febbraio.

Ancora picchi alti di PM10 e pessima qualità dell’aria. Per questo motivolo stop deldaa tutto il 6. Un ennesimodel, di limitazione del riscaldamento domestico e non. Non trovano pace i cittadini diche vivono questi stop dele le limitazioni consegienti, ormai quasi con rassegnazione. Il Comune ha infatti emanato l’ordinanza con la quale si procede aldele alla limitazione delle emissioni.“In osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, che prevede che i Comuni adottino “provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista” in caso di “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici” così come rilevato dall’Arpa, il Comune diha istituito, a partire dal 4 a tutto il 6, le misure emergenziali di 1° Livello.