Freuler all’assalto del suo passato Ancora l’Atalanta per fare la storia

E’ la notte in cui il Bologna puòla. Perché è vero che sono quarti di Coppa Italia, ma se di fronte c’èdi Gasperini sono quarti di nobiltà. In più i quarti di Coppa Italia sono le colonne d’Ercole che il Bologna non supera dal 1998-99, quando con Mazzone in panchina i rossoblù giocarono la doppia semifinale con la Fiorentina, perdendola tra recriminazioni arbitrali e rimpianti. Larossoblù, in ogni caso, è passata di recente dal Gewiss Stadium. Poco più di un anno fa, il 3 marzo 2024, in campionato i gol di Zirkzee e Ferguson in quattro minuti ribaltarono il vantaggio nerazzurro firmato da Lookman, lanciando il Bologna di Motta verso i cieli della Champions. Una curiosità: nessuno di questi quattro protagonisti questa notte sarà della partita. Ma anche se sono cambiati molti interpreti Gasperini il Bologna continua a guardarlo in cagnesco.